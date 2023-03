Vabatahtlik töö on õilis hobi, aga sellele ei tohi lootma jääda

Samas on oht, et turvalisus hakkab liiga palju vabatahtlike tööst sõltuma ning nende olemasolu hakatakse võtma enesestmõistetavana. Seni on riigistruktuurid üsna enesekindlalt nentinud, et riik tükkis oma süsteemidega toimiks ka juhul, kui vabatahtlikud kõik ühel päeval ütleksid, et nad rohkem ei saa ega taha. Aga juba praegu on seis selline, et mitmesuguseid vajalikke tegevusi jääks sellisel juhul tublisti vähemaks. Maanteel kiiruse mõõtmine on hea ja vajalik turvalisuse andja, aga kui meil poleks abipolitseinikke, jääks selliseks tööks märksa vähem aega ja võimalusi. Kui meil oleksid ainult elukutselised päästjad, kes teevad seda tööd oma põhitööna, oleks selle kõrvalt vähem mahti ennetustööks ja hooletute lõkketegijatega vestlemiseks.