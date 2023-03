Maakonna keskmise palga eest saab Viljandis 1,25 ruutmeetrit korterist

Viljandi korterite keskmine ruutmeetri hind ostu-müügitehingute põhjal oli veebruaris 1129 eurot. Võrreldes läinud aasta lõpuga on see langenud, kuid põhjust võib näha selles, et eelmise aasta teisel poolel lõpetati tehingud uusarenduste korteritega, mis keskmise ruutmeetri hinna üles viis.

Foto: Marko Saarm