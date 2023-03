Keskerakonna kohalik esinumber Jaak Aab: praegu ei ole õige aeg hakata erakonnas suurt revolutsiooni tegema

Kehvad valimistulemused on pannud Keskerakonna käärima ja esimehe vahetust kaaluma. Erakonna Järva- ja Viljandimaa esinumber Jaak Aab, keda erakonnakaaslased Mihhail Kõlvarti kõrval ühe võimaliku uue esimehena on nimetanud, pooldab aga Jüri Ratase jätkamist ning leiab, et praegu on esimehe vahetamiseks väga halb aeg.