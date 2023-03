Omniva võtab 1. aprillil hommikuse lehekande Express Postilt üle

"Et Omniva postikulleri kandering võib erineda varasema teenuseosutaja postiringist, võib ta jõuda lehega ühele või teisele aadressile ka pisut varem või pisut hiljem. Selle aja jooksul aga leht postkasti tuuakse," rääkis Jõelaid. "Soovime pakkuda parimat teenust, aga arvestada tuleb, et kuna varahommikuse kande logistika on üles ehitatud uutel alustel ja ka jaotuskeskus on värskelt kolinud uutesse ruumidesse uues majas, võib sisseelamine võtta pisut aega."