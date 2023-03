Viljandi linnameistriks valiti Gea Valner

Uus linnameister on omandanud Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldaja hariduse. Ta on algatanud Viljandis kogukonnaettevõtmisi ning hoovi- ja tänavafestivale. Ta on nõustanud toidukohti ning kirjutanud toitu, maaelu, traditsioone ja tervist ühendavaid artikleid. Maakodu loomise kaudu on ta jõudnud aia-, toidu-, looma- ja traditsioonide pärandi uurimise ning esivanemate lugude juurde.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnal hea meel uue linnameistri üle, kes aitab Viljandil UNESCO loovlinnana silma paista. "Varasemad linnameistrid on suutnud vastavalt teemale pakkuda uusi põnevaid tegevusi ja üritusi nii meie enda kogukonnale kui ka inimestele väljaspool Viljandit. Ma usun, et ka uus linnameister suudab läbi uue teema linnaelu rikastada."

UNESCO pärandilinna Viljandi töörühma eestvedaja, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava programmijuhi Ave Matsin sõnul valiti Gea Valner linnameistriks tänu hästi läbimõeldud ja linlasi kaasavale programmile. "Gea on end näidanud loova, nutika ja tegusa kogukonna kaasajana. On väga põnev näha, kuidas tema ideed tegelikkuses teoks saavad ja mil viisil Viljandit mõjutavad," lausus ta

Gea Valneri tegevus Viljandi linnameistrina lähtub pärandilinna aastateemast, milleks on pärandaiandus. Tema kavas on taimetiirud, lillehommikud ja istutamispäevad. "Selleks, et meie ilusad ellujäämise armastuslood esivanematega ja tulevaste põlvedega ei katkeks, on meil võimalus seda lugu jätkata. Mitte pelgalt sõnadega, vaid mulla, seemne, juure, võrse, õie ja vilja keeles," avas linnameister taotluses oma plaane.

Viljandi kuulub UNESCO loovlinnade võrgustikku 2019. aastast. Siinne esimene linnameister oli disainer, õpetaja ja õppejõud Triin Amur ning teine disainer, käsitöömeister ja õppejõud Marta Moorats. Mõlemad nad vedasid eest parandamise teema-aastat.