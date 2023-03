Viljandis tuleb kolm fotograaf Jaan Rieti 150. sünniaastapäevale pühendatud näitust

Jaan ja Marie Rieti vanem tütar Hilja Riet (1905–2006) õppis aastatel 1923–1925 kunstikoolis Pallas, kus sai muu hulgas hea ettevalmistuse kompositsiooni vallas. Paljudes kodudes on säilinud Hilja Rieti postkaardid, mida 1931.–1940. aastani trükiti 230 000 eksemplari 176 eri süžeega. Hilja Rieti lillepostkaardid on näitusel dialoogis kahe tänapäeva Viljandiga seotud naisfotograafi Hedi Jaansoo ja Annika Vihmanni loominguga.

Linnaruumis saab kolmes kohas näha Jaan ja Hilja Rieti fotosid Viljandist. Koidu ja Posti tänava nurgal räägivad need perekonna ja nende ateljee ajaloost. Endise Rubiini kino platsi näitus kajastab pargi ja selle ümbruse varasemat ilmet. Vabaduse platsil saab tutvuda 1926. aastal püstitatud vabadussamba ümbruse fotodega.

Näitused on üleval 3. septembrini. Viljandi muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17, Kondase keskus on aprillis avatud kolmapäevast pühapäevani kella 10–17 ja maist augusti lõpuni iga päev kella 11–18.