Päästjad süütajat ei tabanud

Päästeamet hoiatab: päästemeeskondade juhtidel on õigus lõkkeohutusreeglite rikkujaid lühimenetluse korras rahalise trahviga karistada.

Päästjate määratava lühimenetlusega trahvi suurus on 40 eurot ning selle eesmärk on suunata inimesi ohutumalt käituma, et nende elu, keskkond ja vara oleksid säästetud.