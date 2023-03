Juhtkiri ⟩ Lõpetame lõpuks ära

Meil pole aga erilist võimalust isegi korralikult vaielda selle üle, kas jätkata kellakeeramise kommet või lõpetada see ära ning kui lõpetada, siis millisele ajale jääda. Jah, Sakala veebiversioonis korjab veel viimaseid päevi hääli küsitlus, mis praegu näitab, et ülekaalukalt ollakse esiteks kellakeeramise lõpetamise ning teiseks püsivale suveajale jäämise poolt. Aga see oli nii juba 2018. aastal, kui Euroopa Parlamendis hakati seda küsimust põhjalikult vaagima. 2019. aastal langetatigi Euroopa Komisjoni analüüsidele tuginedes otsus, et kellakeeramine lõpeb 2021. aastal ära, kui riigid saavad omavahel kokkuleppele, mis aja peale jääda. Sinnapaika aga kõik jäigi. Miks?