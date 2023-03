UNIVERE KÜLA ⟩ Mulgi vallajuhid vaevad üleskaevatud teele sundvalduse seadmise võimalust

Läinud nädala lõpus Ain Luukasele saadetud märgukirjas nentis vallavalitsus, et üleskaevatud teelõiku on kohalikud elanikud aastakümneid kasutanud. Lisaks Luukase majapidamisele ühendab see tee muu maailmaga veel kahte püsielanikega majapidamist ning hiljuti külas omanikku vahetanud kaht maja. Vald rõhutas, et teed kasutatakse ka teenuste osutamiseks, näiteks prügiveoks, ning et see tee on oluline armastatud Urissaare kantrifestivali silmas pidades, on vald seda oma kulu ja kirjadega korrastanud.