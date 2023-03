Minister vahetas haigla nõukogus arsti ametniku vastu

Kui Helve Kansi 2018. aasta oktoobris haigla nõukogu liikmeks sai, ütles nõukogu esimees Agris Koppel, et perearsti kutsumine haigla nõukogu liikmeks ei ole just tavapärane. Selle põhjuseks oli asjaolu, et Viljandi haigla asus looma Eestis ainulaadset haiglat-tervisekeskust, mida tehakse koos perearstidega. «Seega on perearstide hääle kõlamine oluline ka nõukogus,» nentis Koppel neli ja pool aastat tagasi. Nüüd sotsiaalminister Peep Peterson perearstide häält enam nii tähtsaks ei pea.