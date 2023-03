Kui vaadata viimastele aastatele tagasi, leiame sealt koroonapandeemia. Mullu algas sõda Ukrainas. Seejärel langesid meile osaks energiakriis ning laenude ja liisingute kallinemine. Viimastel kuudel on kogu elu käinud põhimõtteliselt pimedas. Muidugi rõõmustas kohev lumevaip talispordisõpru, kuid ka kõik see eespool nimetatu on jätnud jälje meie meeleollu.