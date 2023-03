Anzori Barkalaja: Leie kooli juhtumi õppetunnid ehk Rasked otsused peavad olema ka targad otsused

SELLEL AASTAL on silmatorkavaks kevadekuulutajaks saanud koolide sulgemisjuttude laine maapiirkondades. Mõnel pool on jäädud äraootavale seisukohale, et aru saada, mida kujutab endast loodava valitsuskoalitsiooni piduritõmbamise hüüatus. Teisal on aga otsustatud koolide taga olevatele kogukondadele sellegipoolest nuga sisse lüüa.