Aastavahetuse suure sula ajal sai maapõu põhjavett täis ning kevadine sulavesi maapinda enam ei mahu ja saab vaid minema voolata. Et aga jõgedesse ja järvedesse vesi samuti ei mahu, on see kerkinud nende ümbruse luhtadele ning lähipäevil veetõus jätkub.