Põhjalik harjutamine toob noortele iluuisutajatele vapruse ka pärast kukkumist kava lõpuni liuelda

Kokku oli võistlustulle registreeritud 77 last ja noort ning enamik neist ehk 43 osalejat tuli Viljandi iluuisutamisklubist. See tähendas, et ligi kolmveerand klubis harjutajatest sai kohalikul jääl mõõtu võtta, kuid konkurents oli siiski väike, sest nagu ütles Viljandi iluuisutamisklubi peatreener Eve Elken, on 77 osalejaga võistlus pisike ja tavapäraselt on osalejaid 200–300.

Töö ja harjutamise vili

Siiski on igaühele nähtav iluuisutajate suurepärane oskus ennast etteasteks kokku võtta ning nende vaprus ka äparduste korral kava lõpuni teha. Alles pärast selgub võistleja emotsioon ekraani ees alal, mida kutsutakse uisumaailmas kiss & cry (toimetus – inglise keelest tõlgituna suudlus ja nutt). See vaprus sooritus lõpuni teha on treeneri sõnul suuresti töö ja harjutamise vili. "Nad on seda kava väga kaua harjutanud igas trennis. See on justkui automaatika. Trennis ka kukud ja siis treener käsib üles tõusta ja edasi minna. See treenitakse nii sisse, aga on juhtunud, et mõned tulevad jää pealt ära ka," lausus ta.