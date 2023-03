Erton (vasakult), Markus ja Pärt ootasid casting'ule minekut. Poisid tõdesid, et ikka väike ärevus on sees, kuid pigem ollakse põnevil.

Mida teeb üks 10-aastane poiss, kui täiskasvanu annab talle kätte rohelise lutsukommi ja hakkab väitma, et see on valget värvi. Otse loomulikult poiss vaidleb ja seda võiduka lõpuni.