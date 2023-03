Maarjapäeva koidikul käisid naised allikast ilu otsimas

​Laul päikesele ja soovipaelad

Kell 6.05 pidi tõusma päike ja just sel hetkel hakatigi päevaalustajat lauluviisiga meelitama. Pärast kultuurikeskuse juhataja Leana Liivsoni esimest laulukorda, millega kõik ühinesid, kostis kohalolnute suust, et teatakse ka rõõmsamat viisi – ehk meelitab see päikese välja. Prooviti rõõmsamalt, kuid tugev tuul siiski pilvi veel taevast minema ei ajanud. Päikesele lauldi kolm korda ning pakuti talle lauluridades head ja paremat. Veidi heledamaks taevas küll muutus, kuid pilved seekord nii hõlpsalt ei hajunud. Kauaaegsemad paastumaarjapäeva tähistamisel käinud märkisid, et näiteks mullu, kui oli samuti pilvine hommik, oli allikalt tulles ikka päike välja saadud.