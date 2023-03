Nädala tegija ⟩ Vallavanem surus päästeplaani läbi

Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp ei tea oma sõnutsi ise ka, miks opositsioon otsustas tema kokkupandud eelarvet ja sellega kaasnevat kärpekava toetada. Õigupoolest käib sama koalitsiooni kohta. Veel üsna hiljaaegu leidis volikogu esimees Aino Viinapuu, et vallavalitsuse plaan on vastuvõetamatu. Ja nüüd ei läinud see mitte lihtsalt napilt läbi, vaid ühel häälel, nagu oleks igale külale miljon juurde antud.