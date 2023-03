Tarvastu kunstikooli näitusel on aastapäeva hõng

Raamatukogus on vaataja ees toatäis noorema ja vanema vanuseastme õpilaste töid: joonistusi, maale, keraamikat ja skulptuure. Näitusel on värvilist kevadehõngu ja hulganisti halle toone, realistlikke ja abstraktseid kujutisi.

Kooli direktor Karl Kirt sõnas näituse avamisel, et kui kellaaeg küsimusi tekitab, siis see on hea, sest ka kunst peaks panema vaatajat mõtlema ja küsimusi tekitama.