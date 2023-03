Lumi sulas, kuid prügiveomure jäi järgmist talve ootama

Tartu tänav 8 ärimajal, milles töötab ka Sakala toimetus, on ainuke võimalus prügikonteinereid hoida hoovis, kust need tuleb veopäeval veeretada kahe maja vahelisest kitsast läbikäigust tänava äärde ja seejärel tagasi. Viljandis prügivedu korraldav Eesti Keskkonnateenused nõuab, et konteineriteni peab olema tagatud vaba juurdepääs, mis kõnealuse ärihoone puhul tähendab seda, et vahekäigu ees tänava ääres ei tohi olla lumevalli. Kui vall on, siis läheb kirja tühisõit. Juurdepääsu võib takistada ka auto, mis on eraldi puhastatud sissesõidu ette pargitud.