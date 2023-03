Teeneka Sakala ajakirjaniku mälestuseks avati tema sünniaastapäeval näitus

24. märtsil oleks Helgi saanud 90-aastaseks. Kõigil, kes teda lähemalt tundsid, on temast eredad mälestused, mis sageli seostuvad krutskitega. Kui keegi teda sünnipäeva puhul õnnitles, tavatses ta õnnesoovijal ümbert kinni asida ja püüda toda üles tõsta, isegi kui tõstetav oli temast tunduvalt suurem mees. Ühel kolleegil sidus ta koosoleku ajal laua all kingapaelad omavahel kokku ja teisele sokutas kotti raske lauatelefoni, mille too alles kodus avastas. Helgi oli alati valmis aitama ja kuulama, reisima ja tantsima. Ent materiaalset poolt, mida näitusele panna, õnnestus Helgi Kaldmast leida ootamatult vähe.