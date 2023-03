Põhja-Sakala volikogu võttis eelarve tükkis vallavanema päästeplaaniga vastu ootamatus üksmeeles

Veel eelmisel nädalal oli vallaeelarve kinnitamise kohal õhus küsimärke. Vallavanem Karel Tölp nentis Sakalale, et ülemäära suurt toetust ta volikogus oma nõndanimetatud päästeplaanile ei näe ja sellel puudub ka koalitsioonis toetus. Ta andis mõista, et kui eelarve volikogu toetust ei saa ning seega muutub võimatuks näiteks pankadelt maksepuhkuse taotlemine, siis ta paneb lihtsalt ameti maha.

Laialisaatmise ohus oli Põhja-Sakala volikogu mullu sügisel, aga siis oli põhjus vallavalitsuse puudumises. Ajanappuse tõttu oli eelmisel nädalal selge, et kui esimese katsega eelarvet vastu ei võeta, on võimalik veel ehk üks kord erakorraliselt kokku tulla, et üritada teisel katsel lahenduseni jõuda, seejärel olekski aga kuu lõpp käes.