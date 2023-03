Vaba mõte ⟩ Margus Haav: pilet ääremaakatele

Loomulikult on see puhtpoliitiline küsimus. Oli ju prii bussisõit nüüd võimu juurest lootusetult eemale jäänud Keskerakonna üks lemmiklapsukesi. Tasuta asjadest, seda enam aastaid käes olnud tasuta asjadest, loobumine on alati raske. Tegelikult ongi tasuta bussisõit üks väheseid, paljude järjest kõhnukesemaks jäävas rahakotis reaalselt tuntavaid märke sellest, et riik hoolib ja aitab ka ääremaakaid. Tallinna tasuta ühistransporti ei puutu keegi ja nagu sealne statistika must valgel näitab, ongi seal viimase aastaga sõitude arv kasvanud vähemalt kolmandiku.

Keskmine ühistranspordist sõltuv viljandimaalane sõidab kuus keskmiselt 40 korda bussiga. Hommikul tööle ja õhtul koju tagasi. Oletame, et pileti hind on üks euro. Kui arvestada, et üks kuu õnnestub puhata ja siis pole tarvis kuhugi sõita, teeb see aastas 440 eurot. On see täies jõus tööealisele inimesele suur kulutus? Kuidas võtta. Igatahes on see märgatav summa.