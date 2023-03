1940–2023 ⟩ Suri kirjanik ja festivalikorraldaja Jaak Kõdar

Jaak Kõdar sündis 7. juulil 1940 Karksi vallas Lilli külas Nava talus. Ta on kirjutanud ligi 30 raamatut, nende hulgas näidendeid, luulet ja ohtralt lasteraamatuid. Luuletusi on Jaak Kõdar kirjutanud nii eesti kirjakeeles kui Mulgi murdes. Ta on välja andnud oma isa mälestusteraamatu "Kaks elu".