TEATRIARVUSTUS ⟩ Mõjusad monomängud aja ja ruumiga

Andres Tabun ja "Maailma ajaloo kõige võimsam näidend". See on omamoodi armastuslugu, mis kulgeb nii linnatänaval kui ka ruumis ja ajas. Ian Kershaw on näidendi kirjutanud monoloogina ühele näitlejale ja see esietendus 2018. aastal Edinburghi "Fringe'i" festivalil.

Elust ja armastusest kõnelev ning nende keerdkäikudele pühendatud "Maailma ajaloo kõige võimsam näidend" on Ugala teatri 103-aastase ajaloo esimene monolavastus. Ainsa näitlejana on laval tippvormis Andres Tabun, kes täidab Ian Kershaw' kirjutatud loos talle antud aja ja ruumi nappide abivahendite ja oma isiksuse abiga suurepäraselt ära. Tabuni puhul on alati paelunud see, et sõltumata rollidest mõjub ta eheda ja vahetuna. See mees ei mängi, ta on ning see on näitleja puhul üks suuremaid plusse. Näitleja, kes ei näitle. Või siis näitleb nii hästi, et ei saagi aru, et näitleb.