Vald ootab infot lagunenud teedest

Õigus rääkis, et vallavalitsus on probleemseid kohti märgistanud, parandanud erakorraliselt asfaldiauke ning kutsunud korrale ettevõtteid, kes nõrga kandevõimega teedel üle kaheksa tonni kaaluvate masinatega liigelda soovivad. "Kaardistame valla teedel eelkõige neid kohti, kus sula on esile toonud puudusi," lausus ta. "Kutsun siinkohal vallarahvast üles teedega seotud probleemidest teada andma, kõige lihtsam on seda teha kaardirakenduse kaudu."