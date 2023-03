Juhtkiri ⟩ Pole sundi vajagi

Ajal, mil räägitakse euroliidust tulnud sundrenoveerimise hirmust ja võimatusest, on Eesti riik üsna suures hädas nendega, kes tahaksid ise ja ilma igasuguse sunnita oma elamist renoveerida. Praeguse teadmise kohaselt peaksid juba aprillis saama hakata raha küsima need ühistud, kel on kõik ehitusjoonised valmis, konsultandiga kogu eesootav töö hoolikalt läbi käidud ning ühistu liikmetelt renoveerimiseks heakskiit olemas. Raha jätkub üle Eesti vaid 150 majale. Võib arvata, milline tormijooks peale hakkab.