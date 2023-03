Nagu abivallavanem Irma Väre varem Sakalale on öelnud, on põhikooli- ja gümnaasiumi­seaduse mõistes tegemist liitumisplaaniga, mis tähendab, et väiksem, Vana-Võidu lasteaed liidetakse Viiratsi lasteaiaga. Tema sõnul on ainus protseduuriline muudatus see, et Vana-Võidu lasteaia direktori ametikoht koondatakse. «Laste ja vanemate jaoks suurt muutust ei tule,» märkis ta. «Kõige olulisem on meeskonnad ühtseks tervikuks sulatada.»