Tulevikuvalikud toodi gümnasistidele peo peale

​Välisõpingute rahastamine

"Eestist on läinud ikkagi sajad või tuhanded USA-sse õppima," lausus Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse juhataja Eha Teder. Keskus alustas oma tegevust mõnikümmend aastat tagasi ning viimasel ajal on kõrgkooli minejate hulk olnud 30–50 inimest aastast. Õppimine seal on aga kallis ja nagu Teder ütles, siis tippülikoolide puhul tuleb arvestada aastaeelarveks isegi 80 000 – 90 000 dollarit. Summat kuuldes jookseb tema sõnul enamik piltlikult öeldes nurga taha, aga ometi on USA-sse mindud, ehkki 99 protsendil pole endal seda raha võtta.