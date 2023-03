Abja-Paluoja välijõusaal loodetakse avada jaanipäevaks

Nagu ütles Abja spordi- ja tervisekeskuse juhataja ning projekti eestvedaja Kristi Tammist, on välijõusaali ehituse alustamiseks suurem osa rahast koos. Mittetulundusühing Noor Abja taotles Mulgimaa Arenduskoja kaudu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) seadmete soetamiseks 24 960 eurot, amet rahuldas taotluse ning määras toetussummaks 22 464 eurot.

«Hinnapakkumine on olemas masinatele ja PRIA toetuse omaosalus kümme protsenti tuleb vallalt. Nüüd on meil vaja leida veel rahastus aluspinnale, aga usun, et saame peagi ehitusega alustada,» rääkis Kristi Tammist.