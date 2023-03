Riigi toetusrahast jagub tänavu ligi 150 kortermajale

Korteriühistud on riigilt abi saamise võimalusest teadlikud ning vooru avanedes laekub igal aastal kiiresti palju sooviavaldusi. Abi eest peab maja renoveerima vähemalt energiaklassi C ning toetuse osa kogumaksumusest on 30–50 protsenti. See osa on suurem väiksemate või maapiirkondades asuvate kortermajade puhul, samuti kui renoveerimise käigus paigaldatakse majja lift või kui elamu soojustatakse tehases eeltoodetud elementidega.