Mida toovad järgmised 145 aastat?

Minu oskus kohtumisest kõrvale hoida on seda märkimisväärsem, et sõber on kogenud politseinik – vaevalt et mõni paadunud kurjategijagi on suutnud teda nii kaua vältida. Aga kuu aega tagasi, vabariigi aastapäeval, sai ta mu viieaastase tagaajamise järel lõpuks kätte. Ja mina sain viimaks teada, mis kingitus mind jälitas. See oli Carl Robert Jakobsoni portree, trükitud ilmselt Jakobsoni matuste puhuks. Niiskusest natuke kahjustatud, raam kramme ja kriime täis, aga kenasti klaasitud ning ilmselt kunagi au ja hoolega hoitud.