Juhtkiri ⟩ Võtab vanduma

Univere küla Mulgi vallas Karksi-Nuia külje all on tuntud eelkõige Urissaare kantrifestivali paigana. Eile hommikul avastasid selle külakese elanikud aga, et tee, mis nende majadeni viib ja mida mööda käib ka näiteks prügivedu, on üles kaevatud. Seejuures pole tee ja maa omanikule Ain Luukasele vähemalt seaduslikult midagi ette heita. See on eratee eramaal ning kuigi see on üles kaevatud, on juriidiliselt tegu väikesemõõdulise teeremondiga ning selleks pole luba vaja.