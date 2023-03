Viljandimaa sündmused esmaspäeval, 27. märtsil

Ulrich Seidli värskeim film „Sparta“ linastub 27. märtsil Viljandi kinos Centrum. Film linastub rumeenia ja saksa keeles eesti-ja venekeelsete subtiitritega. „Sparta“ on teine osa Seidli kolmeosalisest teosest olemise, armastuse, kuristike ja eriti selle teemal, kuidas minevik on moodustab vältimatult osa meie olevikust. „Sparta“ on järg filmile „Rimini“, mis linastus käesoleva aasta Berlinale võistlusprogrammis ja pälvis hulganisti kiitust Palići Filmifestivalil.

Foto: Kaader filmist