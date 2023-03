Maaomanik Ain Luukas selgitas Sakalale, et tema hinnangul ei pea see tee olema läbitav, sest tema erateelõigu taga elavatel inimestel on läbipääs tagatud ka teisi teid mööda. Neist ainus, mis on praegu abivallavanem Dmitri Orava sõnul läbitav, kuulub aga samuti Ain Luukasele ning viib sisuliselt läbi tema hoovi.