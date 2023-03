Selgusid Maramaa matemaatikavõistluse parimad

Viljandi linnapea Madis Timpson väljendas heameelt selle üle, et nii paljud õpilased võistlusest osa võtsid. "Matemaatika on teadagi kõigi teaduste alus ja ma usun, et selle võistluse järjepidev toimumine on otseselt seotud ka sellega, et Viljandist ja Viljandimaalt on sirgunud palju silmapaistvaid inimesi," rääkis linnapea. "Suur tänu neile, kes on järjepidevalt seda unikaalset võistlust vedanud ja sellega noortesse matemaatikahuvi süstinud ning palju õnne kõigile tänavustele võitjatele!"