Kui peo eel arvud kokku löödi, selgus, et majal on ette näidata miljon külastust. See on paik, mille ettevõtmised pole ainulaadsed mitte üksnes Eestis, vaid kogu maailmas. Majas tegutseva Eesti pärimusmuusika keskuse juht Tarmo Noormaa kinnitab, et kõiki oma ettevõtmisi püütakse hoida võimalikult nooruslikuna.