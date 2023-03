«Volikogudele on teema saadetud, aga nüüd ei oska öelda, kas ka teised kohalikud omavalitsused on mingi vastuse andnud. Võib-olla pole veel jõudnud,» ütles Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin. Tema sõnul võib oodata teistelt valdadelt kampalöömist, sest kui teemat sai Viljandi omavalitsuste liidus arutatud, tõdesid omavalitsuste esindajad, et sellega tuleb koos edasi minna, sest kodutute loomadega tegelemine on omavalitsuse ülesanne. Lisaks on ka praegu maakonna omavalitsustel ühislepe Tümal teenust pakkuva Varjupaikade mittetulundusühinguga.