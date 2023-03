Viljandi HC üle aasta kestnud võidujada Balti liigas katkes Tapal

Viljandi HC peatreener Marko Koks nentis pärast pikka Balti liiga võidujada katkemist, et poolfinaali pääseja selgub ikkagi kahe mängu kokkuvõttes ning katki ei ole avamängu kaotusest midagi.

454 – täpselt nii mitu päeva püsis tiitlikaitsja Viljandi HC Balti liigas võitmatu. Hooaja põhiturniiri puhaste paberitega läbinud Viljandi HC ilmatu pika võidujada katkestas eelmisel laupäeval Tapal liiga veerandfinaali avakohtumises sealne Tapa / N. R. Energy. Et edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes ja vastaste edu on korduskohtumise eel kaheväravaline, pole katki veel midagi.