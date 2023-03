Poeriiulite vahel petise küüsis: läksime abikaasaga toitu ostma ja korraga märkasin, et tal oli pastakas käes

Seejärel otsis Mändmaa üles poe turvamehe ning teatas kahtlasest tegelasest riiulite vahel. Esiti ei õnnestunud neil petist leida, kuid siis nägid, et naine läks poest välja. «Parklas oli näha, et nad olid kahekesi. Tegin mõlemast foto ja sellega see seiklus lõppeski.»

Mändmaa rääkis, et tema abikaasa ei saanud esiti arugi, mis leht see on. «Tahtis inimest aidata, hakkas uurima, millega tegemist, aga ma ei lubanud sellel asjal kauem jätkuda. Eesti inimene on üsna viisaka kasvatusega ja tal on väga raske reageerimata jätta, kui keegi tuleb ja midagi palub. Ikkagi päris paljud annavad järele.»

Sõnalist vastust Mändmaa petistelt ei saanud ega tulnud selle pealegi, et võiks politseisse helistada. «Oli kaks nooremat neiut ja ma ei tundnud, et neid on vaja arreteerima hakata. Eks igal inimesel ole õigus mingisuguseid tempe välja mõelda, aga meie lihtsalt ei tohi sellele liimile minna.»



Foto: Erakogu





Viljandi elanik Aive Allik leidis ühe rahakogujate paberi üsna Kantreküla Maxima lähedalt, autovaruosi müüva Josifi poe kõrvalt lumehangest. Leitud paberi järgi olid petised kogunud 310 eurot toetusraha.

Allik sai paberit nähes kohe aru, millega on tegu. «Sellest teemast on nii palju räägitud ja mõni asi jääb meelde. Ka hiljuti telefoni lapates oli see värskelt uudisvoos ette tulnud.»