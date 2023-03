Viljandi politseijaoskonna juhi Margus Sassi sõnul on väljastamist ootavate dokumentide kuhjumise tõttu teenindussaal sel nädalal lahti ühel päeval rohkem ning tavalise kahe teenindaja asemel on tööl kolm inimest. "Eesmärk on välja anda ainult dokumente, avaldusi me sel päeval vastu võtta ei kavatse," lisas ta.