Eesti teatrites on näitlejaid, kes on alustanud seda tööd ilma näitlejahariduseta ja selle juurde ka jäänud, kuid vaid üksikud neist on end aastatega tasapisi tippu mänginud. Ugala teatris on neid koguni kaks, Peeter Jürgens ja Andres Tabun. Lisaks teatrilavale nii tele- kui linnapildist tuntud Tabuni puhul on kriitikud välja toonud omapärast, varjundirikast ja mõjuvat häält ning head huumoritunnetust. Kohtume temaga Ugala teatris esietenduse-eelsel nädalal.