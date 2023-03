Lea Lükk: Eesti majandus läbi aastakümnete ehk "Ei saa, hunt on ees!"

Meenub see mäng mulle aga seoses hoopis elulisemate probleemidega ja üsna tihti, olgu need siis riiklikud või isiklikud rahaprobleemid. Just see «Ei saa, hunt on ees!» tuleb keelele, sest see aitaks justkui asjaoludega leppida. Või täidab see hoopis vanasõnade funktsiooni – neid me ka ju teinekord kordame, kui olukord väljapääsmatu tundub.