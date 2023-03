FILMIARVUSTUS ⟩ "Viimane vahipost". Hall ja lohutu lugu sellest, kuidas maailm ei lõpe paugu, vaid visinaga

Aasta 2063. Suurem osa planeedist Maa on vee all ja seda hiidookeani räsivad tormid. Kliima on tundmatuseni muutunud ning vähesed allesjäänud inimesed teevad seda, mida nad ikka ja alati on teinud: üritavad üksteist tappa. Mitme riigi koostöös ning režissöör Tanel Toomi käe all valminud "Viimase vahipostiga" ("The Last Sentinel") on võetud eesmärgiks tuua vaatajate ette üks ehteestlaslikult hall ja lohutu film, kahjuks jääb see aga liiga lihtsakoeliseks.