Ettevõtlussuund ahvatleb kohalikke, draamaõpe toob õpilasi kaugemalt. Avanädalal andis ligi 200 õpilast märku soovist jätkata haridusteed riigigümnaasiumis

"See on päris uhke," nentis Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe avanädala kohta. Eelmisel aastal oli sama ajaga saabunud mõnevõrra vähem avaldusi ja tänavu võib kinnitada mõistlikus graafikus püsimist. "Number teeb muidugi rõõmu, sest näitab, et huvi kandideerida on igal juhul olemas."