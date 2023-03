Viljandi Metsakalmistul varastati haualt pojale pandud süda

Sakalale rääkis naine, et tegi 10. veebruariks, mis on tema poja sünniaastapäev, suure kunstlilledest kimbu ja pani selle südame sisse. Kui ta pühapäeval haual käis, nägi ta, et süda on ära viidud. Ema ja õde panid sünnipäeva puhul hauale ka alkoholivaba õlle pudeli ning see oli puruks löödud. "Poja sõber korjas killud ja viis prügikasti," rääkis naine.

Lähikonnas polnud märke, et midagi kõrvalhaudadel oleks lõhutud. Süda oli ka liiga suur, et varesed oleksid võinud selle minema kanda, ning lilled polnud söödavad, et kitsi kahtlustada. "Mina arvan, et tegemist oli kahejalgsete loomadega," lausus ema. Sama arvamust jagavad kalmistul töötavad inimesed, sest loomade süüks võiks panna lillede ja küünalde kadumist. Ema soovib, et see, kes südame haualt võttis, selle sinna tagasi viiks.