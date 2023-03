Kerkivat suurvett uudistama tulnud külalised kohtasid end harva näitavat kohalikku

Loomaga kohtus ta laupäeva pärastlõunal ning tõdes, et see oli tõepoolest erakordne. "Alguses loivas kuningas üle tee, siis seisis pikalt heinapalli kõrval ja seejärel liikus graatsiliselt saba lehvides oma tegemiste poole," kirjeldas ta. Videolõik on filmitud autost ja umbes 20 meetri kauguselt.