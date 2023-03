SOOMAA ⟩ Üleujutuse tippu on oodata nädala pärast

Eestis praegu kõige vesisema paiga kohta märkis Soomaa giid Algis Martsoo, et vett igal juhul on. Tema sõnul annaks praegune viienda aastaaja tase juba kehvema talve parimad päevad välja, kuid üldist pilti vaadates on veetasemel veel tõusuks ruumi küll.