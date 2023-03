Balti liiga karikat kaitsev Viljandi alustas Tapal koperdades

"Jäime kohe laviini alla. Viljandi mehed panid kõik ära ja meie ei suutnud nende postide vahel seisnud Rasmus Otsa kuidagi üle mängida. Vaheajal rääkisime siiski, et kõik on võimalik ja üritame omad asjad ära teha," rääkis Tapa mängija Kaspar Lees esimese poolaja kohta.

"Ei tea, kas mõned mehed arvasid ühel hetkel, et mäng oli juba tehtud,” arutles Varik. Tema sõnul oli Viljandi meeskond enne kohtumist kokku leppinud, et Tapal ei lasta oma mängu kätte saada, aga ometi see just lõpus juhtus. "Meie oma lollused rünnakul ja kaitses lasid nad matši tagasi sisse. Vastased olid tublid ja tegid seda, mida oskasid," sõnas Varik.