Öösel tõuseb udu, hommikul läheb soojaks ja varsti tuleb lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on eesootava nädala esimeses pooles õhutemperatuur kõikjal plussis ning sooja võib tulla ka rohkem kui kümme kraadi. Sellest hoolimata on lisaks vihmasajule paiguti oodata lörtsi, mis võib tulla juba ööl vastu teisipäeva.

Ööl vastu esmaspäeva on mõnel pool kuni kolm kraadi sooja ja mõnel pool kuni kolm kraadi külma. Päeval on oodata selle aasta kõige soojemat päeva ning ilmaprognoos näitab kohati 12 soojakraadi.

Ööl vastu teisipäeva on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati vihma. Puhub läänekaaretuul 3–9 meetrit sekundis. Sooja on 2–8 kraadi.