Kevadekuulutajad saabuvad. Viljandimaale on jõudnud esimesed kured

Linnuvaatleja ja loodushuviline Viljandimaa mees Riho Männik pildistas sel aastal esimesena kohatud valge-toonekurge laupäeval Vana-Võidu lähedal. Kurg istus siis Nuiamäel posti otsas. "Tavalisest veidi hiljem on tänavu see lindude saabumine," sõnas Männik, aga lisas, et mõned veelinnud on saabunud mere äärde jällegi täiesti tavapärasel ajal.